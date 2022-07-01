Киев посетил командующий британской армией Радакин - он встретился с Залужным и Ермаком

Энтони Радакин Командующий британской армией Энтони Радакин прибыл в столицу Украины с рабочим визитом. Он встретился с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным.

Об этом сообщил Андрей Ермак.

По словам Ермака, на встрече поднимались стратегические вопросы дальнейшего сотрудничества и материально-технической помощи.

«Я сделал акцент на важности тяжелого вооружения в этой войне. Нам его нужно больше и как можно скорее. Эффективность западного оружия уже видна на поле боя», - отметил руководитель ОП.

В свою очередь Энтони Радакин поблагодарил украинские власти за усилия по организации взаимодействия со стороны Офиса Президента, эффективной координации, прозрачности и искренности в отношениях с Великобританией.

Радакин также встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

«Для меня большая честь посетить Киев и встретиться с моим украинским коллегой генералом Залужным. Я преисполнен восхищения Вооруженными Силами Украины, их мужеством, стойкостью и изобретательностью в противостоянии незаконной и варварской агрессии россии. Мой 48-часовой визит позволил мне лучше понять оперативные перспективы и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину, и как мы можем помочь другим международным партнерам и союзникам помочь Вооруженным силам Украины в предстоящие недели и месяцы», - написал он в своем Twitter.

(1/2) A privilege to visit Kyiv and meet with my Ukrainian counterpart, General Zaluzhnyi. I am full of admiration for the Armed Forces of Ukraine, and their courage, resilience & ingenuity in confronting Russia’s illegal & barbaric aggression.🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/JwAi9AeuJG — Chief of the Defence Staff 🇬🇧 (@AdmTonyRadakin_) July 7, 2022

Командующий британской армией Энтони Радакин прибыл в столицу Украины с рабочим визитом. Он встретился с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным.