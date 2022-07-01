Глава Николаевской ОВА пригрозил военнослужащим наказаниями за нарушения ПДД и призвал соблюдать порядок на дорогах

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, в связи с ростом количества ДТП с участием военнослужащих, призвал последних придерживаться ПДД.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– У нас на сегодня там две аварии с участием военных. Мы об этом говорили, о Правилах дорожного движения. Всё печально – там молодые ребята…, на ровном месте, скажем так. И сам, когда езжу по городу, по области, то вижу, что военные злоупотребляют своим положением касательно Правил дорожного движения. Аварийка и попёр. Вот предупреждаю всех наших военных, которых я очень сильно люблю: буду ездить, увижу, что нарушает кто-то Правила без срочной надобности – запомню машину и лично отберу. Ребята, пожалуйста, соблюдайте Правила дорожного движения, уважайте всех участников дорожного движения, потому что нарушение влечет очень плохие последствия, – сказал Ким.