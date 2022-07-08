«Донбасс – это просто повод»: Пропагандист Соловьев на итальянском телеканале заявил, что россия хочет дойти до Приднестровья

Российский журналист Владимир Соловьев во время разговора с итальянским телеведущим заявил о том, что армия рф намерена выйти к границам Преднестровья.

Видеозапись эфира публикуют украинские Telegram-каналы.

Телеведущего поинтересовался какую цель преследует российская армия, нанося удары по Харькову и южным регионам Украины, если изначально власти рф заявляли, что цель «спецоперации» - защита населения Донбасса. Соловьев ответил кратко: «До Преднестровья, если быть точным».

Уточняя, журналист показал Соловьеву на карте южные регионы Украины и спросил: «Вы хотите прийти сюда? То есть забрать весь этот кусок Украины?». На что Соловьев ответил утвердительно.

«Да, до Приднестровья», - сказал Соловьев.

Итальянский телеведущий эмоционально отреагировал на заявление российского пропагандиста.