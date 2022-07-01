В планы россии входит смена руководства в Украине и оккупация всей страны: Зеленский рассказал о том, какую цель для себя ставит рф

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия постоянно меняет свои сообщения о планах в войне с Украиной, но он не верит в заявления Кремля, потому что на самом деле путин не отказался от намерения захватить всю страну.

Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

«Они не отказались от попыток (захватить Киев). Мы их вытеснили, и они отошли. Но я считаю, что в целом они внутри своего государства и внутри своих военно-политических планов от оккупации нашего государства не отказываются много лет. Они всегда оккупировали наше государство – сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс, потом полномасштабное вторжение. Поэтому в планы россии входит и смена политического руководства и оккупация всей Украины. Мы абсолютно в этом уверены», - сказал Президент.

По словам президента, сейчас на востоке Украины очень сложная ситуация. Это связано с тем, что на Донбассе у россиян больше артиллерии, РСЗО, больше жертв – но россия не считает ни технику, ни жертвы. Зеленский добавил, что именно поэтому Украина и просит у партнеров больше вооружения, чтобы противостоять врагу.

На юге, по словам президента, «чуть-чуть легче», потому что ВСУ сдерживают ситуацию, а в некоторых случаях и контратакуют. Также почти освобождена от оккупантов Харьковщина. Хотя там русские еще оставили свои боевые группировки. В целом, по словам Зеленского, нужно «стабилизировать ситуацию на востоке».

На вопрос о том, что путин якобы достиг одной из своих главных целей, потому что захватил Луганщину, президент сказал, что не верит в публичные заявления кремля, поскольку россия постоянно меняет свою риторику.

«Сначала они говорили, что в Крыму это не они, потом признали. Потом они сказали, что на востоке их нет, потом признали. Потом говорили, что это просто обучение у границ Украины и не будет никакого вторжения, но получилось по-другому. Поэтому мы не верим, что их план – Луганская или Донецкая область. Мы находили их планы и карты и у сбитых лётчиков, и у военных. Были пленники, которые говорили, что им приказывали захватить за 2-3 дня Киев. Поэтому в то, что их план захватить Донецкую и Луганскую область, мы не верим и будем защищать свою страну», - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, военные аналитики Институт изучения войны (ISW) считают целью российской войны уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.