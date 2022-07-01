Президент Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Днепропетровщине

В пятницу, 8 июля, Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Днепропетровскую область с рабочим визитом.

Об этом Президент сообщил в своем Telegram-канале.

«Передовые позиции в Днепропетровской области. Общался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у них решительное, в глазах – уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины!», - сказано в сообщении.

Напомним, что 18 июня Владимир Зеленский приехал в Николаев. Это был третий выезд Президента Украины за пределы Киевской области с начала полномасштабной войны. До этого Зеленский посетил Харьковщину и Запорожье.