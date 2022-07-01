Президент Зеленский рассказал, что нужно Украине, чтобы завершить боевые действия до конца этого года

Президент Владимир Зеленский считает, что из-за ряда условий военные действия с россией могут закончиться до конца 2022 года. Среди них – объединенные украинцы, мощное оружие и удача.

Такое мнение он высказал в интервью CNN.

- Если наше государство будет объединенным, таким, как сейчас, если мощное оружие будет прибывать от наших партнеров нам вовремя, и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года. Я уверен, мы можем завершить военную часть этой войны. Потому что если мы будем крепкими, как я сказал, то мы можем прийти к тому моменту, когда России придется уже сесть за стол переговоров, - заявил Зеленский.

По словам Главы государства, россия будет видеть продолжение объединения мира вокруг Украины, прочность Украины и победу Украины в тех или иных направлениях, или в операциях.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что россия постоянно меняет свои сообщения о планах в войне с Украиной, но он не верит в заявления Кремля, потому что на самом деле путин не отказался от намерения захватить всю страну.