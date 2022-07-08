Байден хотел бы приехать в Украину, но его служба безопасности против, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер Соединенных Штатов Джо Байден хотел бы приехать в Украину, но воздерживается из-за предостережений служб безопасности.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

- Мы бы очень хотели, чтобы президент Байден был в Украине. И я слышал, что он был «за». Но есть какие-то моменты безопасности, которые его касаются, я так понимаю, секьюрити процессов, - отметил Глава государства.

По словам Зеленского, рейтинг доверия среди украинцев к США очень высок, как и другим странам, которые активно поддерживают Украину. Поэтому приезд Байдена стал бы «крутым сигналом» поддержки нашего государства. Это также показало бы, что США не боятся россии и верят в победу Украины.

Напомним, ранее президент США Байден анонсировал передачу Украине новейших систем противовоздушной обороны и еще больше реактивных систем залпового огня (HIMARS).