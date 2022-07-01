NASA изучает возможность жизни в системе Альфа Центавра

NASA в июле запускает две ракеты-зонды из Австралии для оценки условий годности около Альфы Центавра, ближайших звезд к Земле.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на Space.com.

Зонды должны оценить влияние ультрафиолетового излучения от звезд системы Альфа Центавра на потенциальную жизнь на вращающихся вокруг них планетах. Исследование также поможет выяснить, является ли Солнце «нормальной» звездой.

Альфа Центавра, расположенная в 4,3 световых года от Земли, состоит из двух главных звезд, Альфа Центавра A и Альфа Центавра B (образующих двойную пару), а также третьей звезды Проксимы Центавра. Хотя пока точно не идентифицирована ни одна планета у Альфы Центавра A или B, ультрафиолетовое излучение от пары звезд может оказать значительное влияние на жизнь. Определенное количество ультрафиолета может расщепить простые органические молекулы, такие как метан, побуждая молекулярные фрагменты к превращению в более сложные молекулы, необходимые для жизни. С другой стороны, слишком много ультрафиолета может разъединить водяной пар, из-за чего солнечный ветер извлекает его из атмосферы планеты, оставляя планету сухой и бесплодной, как Марс.

Зонд SISTINE стартовал 6 июля с космического центра Арнэм на севере Австралии. Второй зонд DEUCE стартует 12 июля. Зонды летают за параболической траекторией, проводя в космосе примерно 20 минут, прежде чем снова войти в атмосферу.

Миссии запускают с южного полушария, потому что система Альфа Центавра почти не видна в северном полушарии.