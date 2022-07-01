Зеленский посетил раненых украинских защитников в больнице имени Мечникова

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненных украинских военнослужащих в больше имени Мечникова в Днепре.

Об этом Глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Больница им. И. Мечникова в Днепре. Поблагодарил медиков за круглосуточный труд и спасенные жизни. Пожелал раненым защитникам скорейшего выздоровления. Наши люди вызывают восхищение и чувство великой гордости. Все они – герои», - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Днепропетровская область стала подлинным гуманитарным хабом во время войны.

«(Область, - ПН) приняла много раненых. Приютила более 300 тысяч украинцев, вынужденных покинуть свои дома. Вопреки всему продолжаем жить, работать и бороться. Ради будущего, ради победы», - подчеркнул он.

Напомним, как Президент Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Днепропетровщине