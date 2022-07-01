Известный одесский ресторатор повез украинским бойцам на передовую в Николаевской области еду и воду

Известный одесский ресторатор Андрей Заричанский повез на границу Николаевской и Херсонской областей еду и воду для украинских военнослужащих, которые ведут бои с российскими оккупантами.

Видео подготовки к поездке опубликовано в социальных сетях.

В частности, он едет к бойцам 35-й и 36-й бригад морской пехоты.

На видео Заричанский рассказывает, что в одном из его ресторанов приготовили 1 тысячу пирожков (500 с картофелем и 500 с капустой), 200 пицц, 500 вафельных тортов. В другом ресторане сделали еще 1 тысячу пирожков и 600 пицц. Все это, а также воду и напитки он отвезет бойцам ВСУ.

Андрей Заричанский владеет сетью ресторанов «Облака», «Яхта», «Рыба», «Кораблик».