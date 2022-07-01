В 36-й ОБрМП показали «122-мм симфонию» в исполнении батареи самоходного дивизиона

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали видео, как старший офицер батареи самоходного дивизиона «Маркус» умело справляется с 2С1 «Гвоздика».

Видео опубликовано на странице бригады в Facebook и YouTube.

«122-мм симфония» под его умелым «дирижерством» нагоняет на оккупантов ужас и отправляет на концерт к кобзону. Сегодня мы публикуем короткое видео работы САУ морпехов, которое точно вам понравится. А уже в ближайшее время познакомим вас с работой «Маркуса» более тесно. Слава морской пехоте!» - говорится в сообщении.