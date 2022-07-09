В Кременчугском военном лицее запустили акцию в поддержку морпеха «Волыны» и всех защитников «Азовстали»

В Кременчугском военном лицее запустили акцию в поддержку своего выпускника, командира батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского подполковника Сергея Волынского («Волына») и всех защитников «Азовстали».
Об этом говорится в сообщении на странице Координационного центра объединений ветеранов АТО в Facebook.
«Братство, заложенное в стенах Кременчугского военного лицея, проявляется исключительно во всех наших выпускниках – независимо от года выпуска, сферы деятельности или службы, места пребывания – в волонтерстве, на фронте, в тылу или во вражеском плену. Это всегда поддержка и помощь! Ведь одна Альма-матер – одна школа порядочности, нравственности, принципиальности, надежного плеча. Благодаря усилиям выпускника военного лицея Назара Борисенко мы смогли запустить акцию в поддержку нашего выпускника Сергея Волынского и всех защитников Азовстали. Футболки с изображением «Волыни», - говорится в сообщении.
Сообщается, что это первая партия футболок, которая разошлась менее чем спустя два часа.
- Публичность спасает жизнь – в этом уверен экс-начальник Кременчугского военного лицея, участник боевых действий, полковник запаса Владимир Поляков. – Цель этой акции – не умалчивать, не забывать, а поддерживать для скорейшего освобождения украинских защитников. Говорить о них громко!