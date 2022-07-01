«Ваш труд неоценим!»: Домбровская рассказала о своей команде, которая во время войны помогает николаевцам

Глава фракции «Слуга Народа» Татьяна Домбровская заявила, что гордится своей командой, которая, несмотря на войну, осталась в Николаеве и помогает тем, кто в этом нуждается.

Об этом она написала в Telegram .

По ее словам, с самого начала войны представители движения «Зе!Жінки» в Николаеве активно работают для обеспечения горожан всем необходимым.

«Екатерина Мирзоян каждый день с улыбкой встречает вас в нашем гуманитарном штабе в Николаеве, помогает собрать сумку в роддом, соберет вещи и средства гигиены для малышей. Лилия Бондаренко и Яна Димитриева помогают доставлять помощь жителям Николаева и области», – сообщила она.

Также Домбровская отметила своего коллегу по фракции Юрия Степанца, который возит гуманитарку и помогает нашим военным.