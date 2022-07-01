Россияне на временно оккупированных территориях отстраняют от власти местных, предавших Украину

На временно оккупированных территориях россияне по факту отстранили коллаборантов от власти.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Так, в Херсонской области после назначения главой « правительства» эфесбешника Сергея Елисеева, коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции. В то же время, у его заместителей провели обыски.
В Мелитополе изменников из полиции отстранили от руководящих должностей. Вместо них полицейскими будут руководить россияне. Кроме того, по имеющейся информации, делегации депутатов «единой России» во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.
Кстати, россияне так и не смогли найти достаточное количество коллаборантов и почти все правительство Херсонской области сформировали из россиян, не имеющих отношения к Украине.
Напомним, что после отставки главы «правительства «ДНР», «кабинет министров» самопровозглашенной республики возглавил Виталий Хоценко, ранее работавший в российском Министерстве промышленности и торговли. Его заместителями стали россияне, которые, как и Хоменко, работали в госсекторе РФ.