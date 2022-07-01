Россияне на временно оккупированных территориях отстраняют от власти местных, предавших Украину

На временно оккупированных территориях россияне по факту отстранили коллаборантов от власти.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Так, в Херсонской области после назначения главой « правительства» эфесбешника Сергея Елисеева, коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции. В то же время, у его заместителей провели обыски.

В Мелитополе изменников из полиции отстранили от руководящих должностей. Вместо них полицейскими будут руководить россияне. Кроме того, по имеющейся информации, делегации депутатов «единой России» во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.