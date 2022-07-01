В Луцке школьник играет с прохожими в шахматы на деньги и передает их ВСУ

В Луцке 8-летний Савелий Жувак играет с прохожими в шахматы на деньги, а собранные средства отдает на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет «Общественное».

Савелий, четыре года занимающийся шахматами, переехал в Луцк из Бучи перед войной вместе с мамой Аллой и братом Яремой. На Волыни родился его младший брат – Орест. Теперь семья живет у родителей Аллы.

Отец семьи с первого дня ушел в территориальную оборону в Киевской области, где сейчас продолжает нести службу.

Савелий ставит стол на центральной улице города и ждет оппонентов, желающих сыграть с ним. Конкретной стоимости игры нет, люди оставляют кто сколько может.

«Если люди хотят просто оставить деньги, а не хотят играть, они могут это сделать» , – говорит Савелий.

Через час юный шахматист сыграл три партии и собрал 340 гривен. Собранные деньги вместе с братом отнес в центральный пункт помощи Луцка.

Мама и дед также поддерживают 8-летнего волонтера.

Дед парня Александр Купчинский говорит, что раньше ему удавалось обыграть внука, а сейчас нет.