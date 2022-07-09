На заседании Комитета в ВР рассмотрели скандал с участием начальника николаевской Госпродпотребслужбы

В Комитете по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады отреагировали на произошедший на прошлой неделе инцидент с начальником управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области Денисом Мельниковым.

Об этом в Facebook сообщил глава Комитета, народный депутат Александр Гайду.

По информации, распространенной в социальных сетях, начальник управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области Денис Мельников пришел в одно из заведений Николаева за несколько минут до закрытия и требовал, чтобы его бесплатно обслужили. При этом он демонстрировал свое удостоверение.

«В Николаеве, который ежедневно обстреливают рашисты, где местный бизнес едва выживает, руководитель областного управления ГППС требовал, чтобы его с коллегами бесплатно покормили в нерабочее время в одном из кафе. Это же кем надо быть, чтобы позволить себе такое сейчас? Подняли этот вопрос на заседании комитета», – написал Гайду.

По его словам, во время заседания оказалось, что руководство ГППС об этом случае не знает, несмотря на огласку в СМИ.

«Поэтому никаких дисциплинарных решений не принимало. Будем реагировать мы. Признали работу руководителя ГППС на Николаевщине неудовлетворительной. Надеемся на справедливую реакцию его руководства. Ну и вместо вывода: Николаев изменился, Украина – другая. Наши люди гибнут за лучшее будущее, в котором госслужащие тоже будут другими. Честно служащим стране и ее гражданам», - резюмировал Гайду.

Напомним, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики признал неудовлетворительной работу руководства Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.