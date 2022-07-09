В Офисе Президента обсудили с бизнесом строительство инфраструктурных объектов в условиях войны

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-подрядчиков строительства автомобильных дорог в Украине по особенностям строительства инфраструктурных объектов в условиях полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщает Офис Президента.

Глава государства выразил благодарность за то, что компании продолжают работать в Украине даже после вторжения рф, а также за помощь и поддержку в подготовке обороны украинских городов и сети автодорог.

– Все мощные строительные компании все это делали, – заметил он.

Президент отметил важность реализации плана, предусматривающего строительство объектов инфраструктуры согласно требованиям военного времени.