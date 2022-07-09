В Офисе Президента обсудили с бизнесом строительство инфраструктурных объектов в условиях войны

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-подрядчиков строительства автомобильных дорог в Украине по особенностям строительства инфраструктурных объектов в условиях полномасштабной российской агрессии.
Об этом сообщает Офис Президента.
Глава государства выразил благодарность за то, что компании продолжают работать в Украине даже после вторжения рф, а также за помощь и поддержку в подготовке обороны украинских городов и сети автодорог.
– Все мощные строительные компании все это делали, – заметил он.
Президент отметил важность реализации плана, предусматривающего строительство объектов инфраструктуры согласно требованиям военного времени.
– Сегодня инфраструктура становится отраслью не комфорта, а необходимости и обороноспособности государства, потому что есть и оружие, и зерно, и металлургия. Потому что касается железной дороги, автодорог, мостов и тоннелей, то нам нужно перейти к максимально безопасному процессу, чтобы мы были готовы к любым ударам ракет и блокировкам, – сказал Владимир Зеленский.