Президент Зеленский уволил еще ряд послов Украины, в том числе в Германии, Венгрии, Норвегии и Чехии

Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и в ряде других стран.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента.

Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии (занимал должность с 19 декабря 2014 года), Любовь Непоп – с должности посла Украины в Венгрии (занимала должность с 30 мая 2016 года), Вячеслава Яцюка – с должности посла Украины в Норве (занимал должность с 18 июня 2016 года), Евгения Перебийноса – с должности посла в Чехии (занимал должность с 23 января 2017 года).

Кроме того, уволены послов Украины в Индии, Мальдивах, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 24 июня издал указы об увольнении нескольких украинских послов, в том числе в Грузии, Словакии и Португалии.