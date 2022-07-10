В цетре Млечного Пути ученые нашли звезду, которая очень быстро вращается вокруг черной дыры

Ученые обнаружили новую рекордсменку среди звезд, которые очень быстро вращаются вокруг черной дыры в центре Млечного Пути. Это светило, которое располагается ближе всего к Стрельцу А* - сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики.

Об этом сообщает Science Alert.

По словам исследователей, звезда двигается вокруг черной дыры на скорости более 2,5% от скорости света.

Несмотря на то, что центр Млечного Пути относительно спокойный по сравнению с другими галактиками, окружающая среда вокруг Стрельца А* выделяется. Черная дыра – это монстр, масса которого в четыре миллиона раз превышает массу Солнца. Прежде чем астрономы подтвердили его существование с помощью прямого изображения, они сделали вывод о его присутствии и рассчитали его массу на основе звезды, запертой на орбите вокруг Sgr A*.

Эта звезда, S2, является лишь одним из группы, которая называется S-звезды. Он движутся по длинным эллиптическим орбитам, на одном конце которых находится Стрелец А*. В ходе исследования группа ученых во главе с Флорианом Пайскером из Кельнского университета в Германии занималась изучением этих звезд.

«S2 ведет себя как большой человек, сидящий перед вами в кинотеатре: он блокирует вам обзор того, что важно. Поэтому вид на центр нашей галактики часто закрывается S2. Однако в короткие моменты мы можем наблюдать окрестности центральной черной дыры», - объяснил Пайскер.

Новая звезда получила название S4716. Ученые рассчитали, что в точке наибольшего сближения с черной дырой звезда находится на расстоянии 15 миллиардов километров от нее, что примерно в 100 раз больше расстояния от Земли до Луны. Когда светило приближается к сближению с черной дырой, его скорость достигает 8000 километров в секунду.

Это не самая близкая и не самая быстрая S-звезда в центре галактики. Эта честь принадлежит звезде S4714, которую также открыл Пайскер и его коллеги. Она приближается к Sgr A* на 1,9 миллиарда километров, достигая скорости до 24 тысяч километров в секунду.

Но орбитальный период S4714 составляет 12 лет, а S4716 совершает оборот за четыре года. Это значит, что у новооткрытого светила самое короткое среднее расстояние до черной дыры в ходе движения по орбите из всех известных S-звезд.

«Нахождение звезды на стабильной орбите так близко и быстро в непосредственной близости от сверхмассивной черной дыры было совершенно неожиданным и знаменует собой предел, который можно наблюдать с помощью традиционных телескопов», — сказал Пайскер.

На данный момент ученые не могут сказать, как S4716 подобралась так близко к черной дыре. Исследователи отмечают, что так близко к этому объекту светила сформироваться не могут. Значит, звезда каким-то образом была переброшена к Стрельцу А*. Как это произошло, только предстоит выяснить.