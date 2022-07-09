Федоров показал, как с помощью Starlink быстро возвращают связь на деоккупированных территориях

Спутниковый интернет-провайдер Starlink быстро возвращает связь на освобожденных территориях.

Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

«Starlink быстро возвращает связь на деоккупированные территории. Украинцы могут сразу звонить родным, пока операторы восстанавливают или строят поврежденные оккупантами оптические сети. Не нужно ждать и тратить время на согласование и разрешения», - отметил Федоров.

Он привел пример села Радинка Киевской области, пострадавшего от действий российской армии.

«Захватчики действовали там по типовому сценарию — убивали, грабили, разрушали все на своем пути. В частности, вышки мобильной связи. Сейчас в Радинке работает Starlink, он обеспечивает связью весь населенный пункт», - добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что Маск передал партию Starlink для украинских разведчиков.