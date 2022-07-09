Петиция о легализации однополых браков в Украине набрала 25 тысяч подписей – теперь ее должен рассмотреть Зеленский

Электронная петиция о легализации однополых браков в Украине набрала необходимое количество голосов – 25 тысяч. Теперь ее обязан рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента Украины.



«В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, как у традиционных пар», – отметила автор петиции Анастасия Совенко.

За 56 дней до истечения сроков петиция собрала более 25 тысяч голосов и получила статус «ожидает рассмотрения».