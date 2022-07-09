«За спасенную жизнь»: Президент наградил медсестру, принявшую роды в оккупированном селе на Николаевщине

Медсестра, которая, выполняя инструкции врача в мессенджере, приняла роды в оккупированном селе Кандыбино Николаевской области, получила государственную награду.

Об этом идет речь в материале портала bihus.info.

В начале марта русские войска захватили деревню Кандыбино и не выпускали местных жителей эвакуироваться, не пропустили даже роженицу.

«Вчера начались срочные роды у жительницы нашего села Кандыбино. Оккупанты, угрожая расстрелом, не позволили роженице добраться в ближайшую больницу. Решения нужно было принимать мгновенно. Областным и городским управлениями была организована видеосвязь между медицинской сестрой 1 роддома Николаева, проживающей в Кандыбино – Татьяной Павловой и городским акушер-гинекологом – Людмилой Чиняковой. И телемедицинская медицина военного времени сработала! Мы поздравляем молодую мамочку с рождением сына Матвея. Люди, вы невероятны!», – рассказывал тогда глава управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко.

Ко Дню медика медсестру Татьяну Павлову президент отметил медалью «За спасенную жизнь». В указе главы государство указано, что она работает медсестрой в роддоме №1 города Николаева.