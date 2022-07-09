После освобождения Змеиного в Одесской области открыли проход судов через устье Быстрое: Там уже курсируют перевозчики агропродукции

После освобождения от русских войск острова Змеиный стало возможным использование для прохода судов из Черного моря в порты Дуная не только через канал Сулина, но и устье Быстрое. На данный момент там курсируют перевозчики агропродукции.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации морских портов Украины.