После освобождения Змеиного в Одесской области открыли проход судов через устье Быстрое: Там уже курсируют перевозчики агропродукции

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09.07.2022 20:32

После освобождения от русских войск острова Змеиный стало возможным использование для прохода судов из Черного моря в порты Дуная не только через канал Сулина, но и устье Быстрое. На данный момент там курсируют перевозчики агропродукции.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации морских портов Украины.

«Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода р.Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию. Два барже-буксирных состава компании «Краншип» успешно перешли с рейда Сулина в портопункт Килия через устье Быстрое», - сообщили в АМПУ.

Напомним, что важную роль на заключительном этапе спецоперации на Змеином сыграли боевые пловцы 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антина Головатого ССО ВСУ.
Фотофакт