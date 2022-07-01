МОН работает над введением документов об образовании в «Дію»

В Министерстве образования работают над введением документов об образовании в приложении «Дію». Многим украинцам с оккупированных территорий или за рубежом нужны такие документы.

Об этом пишет пресс- служба МОН.

«В настоящее время подготовлен проект постановления КМУ по отображению сведений, содержащихся в документах о базовом среднем, полном общем среднем, профессиональном (профессионально-техническом), профессиональном высшем и высшем образовании средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг с использованием мобильного приложения «Дію», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что благодаря порталу ЕГЕБО украинцы с помощью электронной подписи могут получить данные о своих документах об образовании. Информацию, полученную с этого портала, можно использовать для проверки данных в Реестре документов по образованию. Выписка из этого реестра уже может быть «полезной для признания украинских документов об образовании для дальнейшего обучения и трудоустройства за рубежом, в частности в странах Европейского пространства высшего образования».

Ранее в Министерстве обороны Украины рассматривается возможность цифровизации отдельных этапов и элементов взятия на военный учет.