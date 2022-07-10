Черновцы заработали на мусоре более 300 тысяч гривен в месяц

В Черновцах за май 2022 заработали более 300 тысяч гривен на сортировке мусора.

Об этом сообщила прессслужба МКП «Черновцыспецкоммунтранс».

За прошлый месяц работники коммунального предприятия собрали и отсортировали 26 088 килограммов ПЭТ-бутылки обычной, 52 763 килограммов ПЭТ-бутылки белой и 8 720 килограммов стекла.

В общей сложности коммунальщикам удалось собрать и отсортировать на Черневском полигоне почти 90 тысяч килограммов вторсырья. В результате за период с 1 по 31 мая предприятие сумело получить 333 696,94 гривны чистой прибыли.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект, который позволит решить проблему свалок и мусора.