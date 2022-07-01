БВ «Світлі Справи» занимается реконструкцией пяти поврежденных от ракетных ударов домов

Благотворительный фонд «Світлі Справи» взяли «шефство» над 5 домами, пострадавшими от вражеских ракетных ударов в одном из районов Николаева.

Об этом сообщила Глава николаевского областного совета Анна Замазеева.

Кроме замены дверей, которую обещали ранее, будет проведена экспертная оценка аварийности подъездов, волонтеры заменят поврежденные окна и начнут ремонт крыш.

По словам Замазеевой, десять дверей в поврежденных домах уже установлены.

«Как сообщалось ранее, командой БФ «Светлые дела» уже оплачено и получено 37 дверей согласно заявкам. Работы продолжаются. Также начинаем замену окон – замеры уже сделаны», - сказано в сообщении.

Кроме того, глава облсовета добавила, что уже оплачен счет за проведение экспертной оценки относительно аварийности подъездов.

«В понедельник также начинаем работу с экспертами по ремонту крыш», - уточнила она.

Также в ходе проверки Замазеева встретилась с жителями и предметно обсудила все срочные вопросы.