БВ «Світлі Справи» занимается реконструкцией пяти поврежденных от ракетных ударов домов

Благотворительный фонд «Світлі Справи» взяли «шефство» над 5 домами, пострадавшими от вражеских ракетных ударов в одном из районов Николаева.
Об этом сообщила Глава николаевского областного совета Анна Замазеева.
Кроме замены дверей, которую обещали ранее, будет проведена экспертная оценка аварийности подъездов, волонтеры заменят поврежденные окна и начнут ремонт крыш.
По словам Замазеевой, десять дверей в поврежденных домах уже установлены.
«Как сообщалось ранее, командой БФ «Светлые дела» уже оплачено и получено 37 дверей согласно заявкам. Работы продолжаются. Также начинаем замену окон – замеры уже сделаны», - сказано в сообщении.
Кроме того, глава облсовета добавила, что уже оплачен счет за проведение экспертной оценки относительно аварийности подъездов.
«В понедельник также начинаем работу с экспертами по ремонту крыш», - уточнила она.
Также в ходе проверки Замазеева встретилась с жителями и предметно обсудила все срочные вопросы.
«Спасибо своей команде - Николаю Волковинскому, Олесе Мищенко, Сергею Павлышко за неравнодушие», - подчеркнула она.