Оккупанты в Мариуполе после протестов попытались «дать воду», но безуспешно – на улицах снова образовались реки

В Мариуполе после протестов в поселке Волонтеровка российская захватническая «власть» снова пыталась наладить водоснабжение, но попытки в очередной раз закончились «реками» на улицах.

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. В ответ на бунты Волонтеровки и резонанса из-за отключения водоснабжения, вчера оккупанты «дали воду». Даже на Левобережье. Ну, как дали. Вода на улицах появилась, в кранах - нет», - написал советник мэра.

Он отметил, что учитывая качество ремонта такой результат - «фонтаны и реки вместо напора в кранах» - не сюрприз. Ведь захватчики латают пробитые в результате артиллерийских обстрелов трубы хомутами, вместо того чтобы заменить поврежденную инфраструктуру.

«Собственно, так выглядит ремонт водопровода в Мариуполе. Яркая иллюстрация работы россии и оккупантров - новый хомут на ржавую трубу в месте пробоя артиллерией», - написал он под соответствующим фото.

Напомним, что доступ к воде в оккупированном и разрушенном Мариуполе есть только у 3% жителей.