С завтрашнего дня в Украине запрещается любое курение в общественных местах

В понедельник, 11 июля, в Украине вступают в действие нормы закона №1978, которыми запрещается курение электронных сигарет и кальянов в общественных местах.

Об этом сообщил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий.

Кроме обычных сигарет, наказывать будут за использование электронных сигарет, устройств для нагрева (таких как, Iqos и Glo), кальянов и травяных изделий.

Штрафы для курильщиков составят от 51 до 170 грн. А случае повторного за год нарушения – 170-340 грн.

В частности, запрет касается заведений общепита, где больше не будет зон или помещений для курения. За нарушение этого запрета кафе и рестораны заплатят штраф 3-15 тысяч гривен.

Также вводится запрет на продажу табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных курительных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания лицам, не достигшим 18 лет.

Радуцкий напомнил, что данное решение было одобрено Верховной Радой Украины в декабре 2021 года.