В россии активизировали набор в частные военные компании. За неимением желающих, активизируется рекрутирование в местах лишения свободы. В частности, расположенных в Республике Адыгея. После подписания и выполнения контрактов с НДС, «зекам» обещают полную амнистию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Сбор рекрутов проходит на военном полигоне вблизи хутора Молькино Краснодарского края. Он известен как база подготовки боевиков ППК «Вагнер».

Аналогичная работа проводится в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Статья, по которой был осужден конкретный человек – неважна, даже если это убийство или другие тяжкие преступления. Всем обещают полную амнистию после 6 месяцев службы.

При этом, все «зеки» должны носить специальные жетоны, указывающие на их статус. Им запрещено иметь сенсорные телефоны – только устаревшие кнопочные устройства.

«В ходе собеседований, проводимых военнослужащими главного управления генерального штаба ВС рф, новобранцам доказывают, что в течение двух месяцев планируется набор до 10000 добровольцев. После этого состав НДС будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач – установление контроля над дорогами в направлении Изюм – Славянск – Бахмут», - добавили в ГУР.

Кроме этого, управление ФСБ рф по Костромской области направило председателю Вохомского муниципального района запрос о предоставлении справочной информации о лицах, склонных к совершению преступлений по статье 207.3, статье 280.3 Уголовного кодекса рф (публичное распространение ложной информации и совершение действий по дискредитации ВС рф и их участию в агрессии против Украины).