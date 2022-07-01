На Николаевщине официально стартовал рыболовный сезон

В воскресенье, 10 июля, в Николаевской области стартовал официальный рыболовный сезон. Нерестовый запрет действовал с 10 апреля.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

С сегодняшнего дня на водоемах Николаевщины рыбу разрешено ловить с берега, удочками всех видов с общим количеством крючков не более пяти на рыбалку и спиннингом.

Однако, всем рыбакам следует помнить и о запрещенных способах отлова: сетках, ятерах, пауках, экранах и так далее. Кроме этого, суточная норма отлова рыбы на одного человека не должна превышать 3 килограммов.

«Обязательно придерживайтесь Правил любительского и спортивного рыболовства, а также не забывайте о минимальных размерах рыб и водных беспозвоночных, разрешенных к отлову рыболовами-любителями», - добавили в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что за использование электроудочек или взрывчатки предусмотрена уголовная ответственность.

«Поздравляем Вас с этим долгожданным событием! Помните, что соблюдение Правил рыболовства гарантирует отличную рыбалку и хороший отдых, но не забываем, что Николаевская область стоит на передовой защите Юга, поэтому безопасность больше всего», - добавили в сообщении.

Напомним, как в пригороде Николаева задержали двух браконьеров, ловивших рыбу сетками – они нанесли ущерба почти на четверть миллиона гривен