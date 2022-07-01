«Настоящие, мужественные, верные всегда»: в 36-й бригаде показали лица морпехов, защищающих Украину

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали лица воинов, защищающих Украину от оккупантов.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й бригады.

«Верные защитники Украины: ее независимости, территориальной целостности, государственного суверенитета – наше общее настоящее и процветающее будущее. Мы не сомневаемся идти туда, где опасно, когда этого требует священная обязанность защиты самого родного: своих семей и украинской земли. Позади наши семьи, по бокам наши верные морпехи-побратимы, впереди – озаренная победа. Настоящие, мужественные, верные всегда», – говорится в сообщении.