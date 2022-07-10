В Германии на зиму готовят общественные отопительные места для тех, кто не справится с новыми ценами на коммунальные услуги

Власти ФРГ нашли выход, как гражданам пережить холодное время года. В некоторых городах Германии организуют общественные отопительные места для бесплатного пребывания тех, кто на фоне энергокризиса не справится с ростом цен на коммунальные услуги.

Об этом сообщает Bild.

В частности, называются такие города, как:

- Людвигсгафен-на-Рейне (там могут отдать под эти нужды крытый спортивный центр, ранее уже перестраивавшийся на вакцинационный центр);

- Нойштадт;

- Франкенталь;

- Ландау.

Немцев также призывают экономить электроэнергию, чтобы можно было легче заполнить газохранилища (ПХГ) до зимы.

Пока ФРГ существенно зависит от газа из россии, но его поставка сократилась. На данный момент ПХГ заполнено на 63%.

Напомним, в Германии опасаются, что россия полностью остановит «Северный поток-1».