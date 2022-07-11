Школы и детсады Польши готовятся принять еще 200 тысяч украинских детей

В Польше готовятся принять в школах и детсадах еще 200 тысяч детей из Украины.
Об этом заявил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек, сообщает Польское радио.
«Мы приняли 200 тысяч (украинских детей), из них 160 – в школы и 40 – в детсады. По нашим оценкам, еще 200 тысяч могут присоединиться с 1 сентября. Это все будет видно в течение следующих недель. Система эластичная, согласованная с органами управления, с самоуправлением, с отделами образования, с Министерством внутренних дел и администрации. Мы готовы принимать украинских детей», – заверил чиновник.