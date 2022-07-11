В Украине проверяют, как ТРЦ соблюдают правила безопасности во время воздушных тревог

В Украине вторую неделю ведется проверка крупных общественных объектов на предмет соблюдения ими правил безопасности, в частности во время объявления воздушных тревог.

Об этом, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа, сообщил в Варшаве министр внутренних дел Денис Монастырский.

«По моему поручению, которое полностью поддержано правительством Украины, сегодня ГСЧС разработала специальные рекомендации для региональных служб. Совместно с военными администрациями осуществляется проверка, в первую очередь, торговых центров, спортивных и концертных залов и т.д.», - сообщил Монастырский.

Одним из важных аспектов министр назвал подготовку учебных заведений к следующему учебному году с учетом этих угроз.

«Сейчас происходит проверка учебных заведений, рекомендации отправлены на места», - отметил министр.

Он добавил, что сейчас основная роль возлагается на местные органы власти, ведь именно они прорабатывают вопросы безопасности конкретной школы, детсада или вуза.

«Но мы убеждены, что на сегодняшний день мы способны обеспечить безопасность наших детей. Это самое главное. Поэтому украинцы могут возвращаться и продолжать обучение детей в Украине», - отметил Монастырский.

Напомним, что в результате атаки ВС рф на ТРЦ в Кременчуге погиб 21 человек, еще один числится как без вести пропавший.

Также сообщалось, что работников «Амстора» в Кременчуге могут привлечь к ответственности за работу ТРЦ во время воздушной тревоги.