Зеленский поручил проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос введения экзамена при получении украинского гражданства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.

Таким образом, Президент ответил на петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины, которую поддержали более 25 тысяч граждан.

Зеленский почеркнул, что вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования. Согласно Конституции и Закону «О Кабинете Министров Украины» правительство обеспечивает проведение политики в сферах образования и науки, всестороннего развития и функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, проведение государственной правовой политики, регулирует миграционные процессы.

«Поэтому я обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос», - отметил Президент.

Зеленский пообещал проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения поднятых вопросов.