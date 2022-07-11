За неделю украинская IT-армия атаковала 800 ресурсов россиян

Украинская IT-армия продолжает вести борьбу против оккупантов на киберофорнте. Так, за неделю было атаковано 800 российских онлайн-ресурсов.

Об сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Так, хакеры поздравили россиян с украинским государственным праздником и разместили на сайтах государственных структур и госорганов страны-агрессора поздравление с Днем Конституции Украины.

Кроме того, атаке подвергся сайт «Роскосмоса». Она стала ответом на угрозы госкорпорации в адрес центров НАТО.

Из-за DDoS-атак россияне несколько дней не могли работать в CRM системах. Это программы, которые помогают организовывать и контролировать рабочие процессы предприятия с клиентами и внутри компании. Атаки приостановили работу многих предприятий, чем негативно повлияли на экономику страны-агрессора.

Атаке подвергся также Росэлторг – крупнейшая тендерная площадка России, которая принадлежит правительству Москвы и банку «ВТБ». В результате в сеть утекли данные 500 тысяч пользователей.

Кроме того, украинские специалисты атаковали сайты росСМИ, тендерных площадок и кинотеатров.

Напомним, украинская ІТ-армия с начала войны атаковала более 4200 российских ресурсов.