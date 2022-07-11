До НУК імені адмірала Макарова приймають на навчання без НМТ за бюджетними квотами: кому пощастить?

Цього року у зв’язку з війною, що триває, до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова без складеного національного мультипредметного тесту та за бюджетними квотами прийматимуть на навчання всіх випускників шкіл і коледжів, які мають прописку в містах і громадах, що належать до тимчасово окупованих чи особливо небезпечних територій. У межах Миколаївської області відповідним правом можуть скористатися ті, хто зареєстрований у м. Миколаєві, а також у деяких громадах Баштанського, Вознесенського та Миколаївського районів.

Про це повідомляє відповідальний секретар приймальної комісії НУК імені адмірала Макарова доцент Валерій Комишник, спираючись на нововведення Порядку прийому на навчання до вишів у 2022 році.

– Зараз іде війна, але вона неодмінно завершиться, а після цього нам усім треба буде відбудовувати Україну. Хтось буде споруджувати нові будівлі, хтось буде ремонтувати комунікаційні системи, а комусь доведеться реанімовувати підприємства, заводи, фабрики чи взагалі створювати нові. Ми всі розуміємо, що для цього нам потрібні фахівці, – почав із преамбули Валерій Комишник і одразу додав: Для того, щоб не втратити тих молодих і енергійних людей, які зацікавлені у процвітанні України, та для того, щоб дати шанс отримати знання тим, кому зараз і так не просто, Міністерство освіти і науки України надало Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова право приймати на навчання всіх, хто зареєстрований на тимчасово окупованих чи особливо небезпечних територіях, і приймати їх без результатів НМТ. Також зазначаю, що такі діти вступатимуть до НУК за індивідуальною усною співбесідою, що відбуватиметься лише онлайн, тобто приїздити до закладу освіти не потрібно. Після цього такі вступники матимуть можливість брати участь у конкурсі за т. зв. квотою-2, що передбачає автоматичне зарахування на бюджет 40 % пільгових категорій осіб від максимального обсягу державного замовлення, який установлено на конкретну спеціальність. Запевню вас, що це не мало.

Також відповідальний секретар пояснив, що робити тим, хто не зможе одразу бути рекомендований до зарахування на бюджет за квотою-2.

– Ми свідомі того, що випадки, коли людина не потрапила одразу в «щасливі» 40%, будуть. Однак це не означає, що все закінчилося, – застерігає Валерій Комишник. – Річ у тім, що в НУК імені адмірала Макарова функціонує найбільше в місті Миколаєві спеціальностей з особливою державною підтримкою. Наголошую, в нас таких спеціальностей найбільше, переважно вони технічного спрямування, хоч є і деякі комп’ютерного профілю. Якщо ж майбутній студент, наприклад, з особливо небезпечної території, бажає навчатися на якійсь технічній спеціальності, але він не проходить за квотою-2, тоді університет звертається до Міністерства освіти і науки України з проханням адресного виділення додаткового бюджетного місця. Зазвичай нам ніколи не відмовляють, коли ми клопочемо про пільговиків. Інша справа, коли людина має пільгу, але не проходить за квотою-2 на спеціальність, що не підтримується державою. В цьому разі треба змагатися за бюджетне місце в загальному конкурсі, який також буде. Головне, нам треба всім боротися, тоді ми все виборемо! Знайте, весь колектив університету зичить усім якнайскоріших Перемоги та Миру, а з ними й злагоди в усьому! – на оптимістичній ноті підсумував Валерій Комишник.

Звертаємо увагу, що до особливо небезпечних територій у межах Миколаївської області належать такі: м. Миколаїв, Баштанський район (Баштанська, Снігурівська, Новобузька міські територіальні громади, Горохівська, Інгульська, Привільненська, Широківська сільські територіальні громади), Вознесенський район (Вознесенська міська територіальна громада, Бузька, Дорошівська, Єланецька, Прибужанівська сільські територіальні громади), Миколаївський район (Очаківська міська територіальна громада, Воскресенська, Галицинівська, Костянтинівська, Куцурубська, Мішково-Погорілівська, Первомайська, Радсадівська, Сухоєланецька, Шевченківська сільські територіальні громади).

Детальний перелік відповідних громад див. https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/field/docs/dodatok_do_nakazu_143.pdf

Також у НУК імені адмірала Макарова продовжується реєстрація на творчі конкурси (https://forms.gle/3Yu9gG711qCexz6v6), що відбудуться онлайн уже 15 липня для охочих здобувати освіту за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт та 022 Дизайн.