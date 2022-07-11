С 1 сентября к учебе собираются приступить 42,5 тысячи николаевских школьников - уроки будут проводить онлайн

Заместитель городского головы Анатолий Петров заявил, что городскими властями Николаева принято решение организовать дистанционное обучение в учебных заведениях с 1 сентября 2022 года. К тому же, 45% учащихся находятся за пределами области или за границей.

Об этом он рассказал в эфире ТРК «НИС-ТВ».

— Сейчас достаточно трудно говорить об организации очного обучения в Николаеве, потому что мы понимаем - город прифронтовой, ежедневные обстрелы. Больше всего должны заботиться о сохранении жизни и здоровья учеников. В тех регионах, где ситуация более спокойная, будет организовано офлайн обучение при наличии бомбоубежищ в заведениях. У нас все будет зависеть от дальнейшей ситуации на фронте. Если ситуация выровняется к октябрю, то будем принимать решение - выводить детей или нет, - отметил чиновник.

Он добавил, что сеть учебных заведений в городе насчитывает 73 детсада, 70 заведений общего среднего образования, 7 - внешкольного. При этом около 45% учащихся находятся за пределами области и страны.

- Учебный год 2021-2022 закончили 46 тысяч 600 детей. Из них сейчас за границей примерно 11%, за пределами области – 29%. По предварительной информации, 1 сентября в онлайн учебу в городских учебных заведениях приступят 42 тысячи 500 учеников, потому что некоторые родители изъявят желание оставить детей на учебе за рубежом, - заявил Петров.

Анатолий Петров сообщил, что мэр Александр Сенкевич поручил организовать дистанционное обучение таким образом, чтобы даже находящиеся за рубежом дети могли продолжить получать образование в николаевских школах.

Кроме того, по инициативе городских властей, организовано дистанционное обучение для юных жителей населенных пунктов, которые находятся в оккупации, имеют существенно поврежденную инфраструктуру в результате обстрелов, вынужденных переселенцев. На сегодняшний день зарегистрировано 130 таких учеников.