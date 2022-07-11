«Пусть угрожают, зато живой будешь»: брат оккупанта, чью подпись о продлении службы сфальсифицировали, призывает бастовать

Оккупант рассказывает брату, что на новом «контракте» о продлении службы сфальсифицировали его подпись. Военный не подписывал контракт, а единственный документ, передавший командованию – рапорт об отказе служить дальше.
Об этом сообщает ГУР.
Брат возмущается и советует родственнику не подписывать документы и отказываться от дальнейшей службы.
- Сейчас должны тебя вызвать и сверить твою подпись как они могут нах*й еще проверить подлинность этой подписи? Ты еще раз скажи мне, сто процентов, ты точно не подписывал контракт?
- Я ничего не подписывал, только рапорт.
- Ну все, вот на этом и стоим. Мы добьемся все равно. Мы вот с матерью, у нас 70 тысяч есть, сейчас найдем адвоката, кредит там возьму, но я бл*ть сделаю независимо экспертизу и вы*бу этих п*дорасов. И потом на них подам иск, что мне еще потом лет 10 можно было не работать. А ты главное не поддавайся. Не бойся вообще ничего. Пуска й угрожают, хоть посадят - не посадят, скажи: «зато живой буду». Ты главное ничего не подписывай, тебе сейчас бл* должны что-то скорее всего подсунуть.
Он также раскритиковал власть россии, в частности президента Владимира путина и министерство обороны, которые врут о условиях солдат вс рф.
- Бл*ть, этот п*здабол путин, он мне в натуре, че-то я его не пойму. Утром выступал, орал, что все освобождающие «ЛНР» солдаты должны отдохнуть бл*ть. Теперь уже перенаправляет их всех на Донецкую (область,-ПН). Че-то какая-то х*йня, прям не понимаю, бл*ть. Мы как скот что-ли для них или че?
- Попробуй позвонить в прокуратуру и узнать.
- Я тебе говорил, что мне министерство обороны прислало? Там всякую *бань написали: у нас там по первому требованию медицина работает ох*ено, солдаты на первом месте, вы не переживайте, горячее питание – солдатам первое-второе дают. Я говорю: вы пи*дорасы еще не написали, что крем для загара им даете! Они там лежат и отдыхают. Вы что там, по своей воле или как? Поднимайтесь все вместе и начинайте бастовать.