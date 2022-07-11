«Пусть угрожают, зато живой будешь»: брат оккупанта, чью подпись о продлении службы сфальсифицировали, призывает бастовать

Оккупант рассказывает брату, что на новом «контракте» о продлении службы сфальсифицировали его подпись. Военный не подписывал контракт, а единственный документ, передавший командованию – рапорт об отказе служить дальше.

Об этом сообщает ГУР.

Брат возмущается и советует родственнику не подписывать документы и отказываться от дальнейшей службы.

- Сейчас должны тебя вызвать и сверить твою подпись как они могут нах*й еще проверить подлинность этой подписи? Ты еще раз скажи мне, сто процентов, ты точно не подписывал контракт? - Я ничего не подписывал, только рапорт. - Ну все, вот на этом и стоим. Мы добьемся все равно. Мы вот с матерью, у нас 70 тысяч есть, сейчас найдем адвоката, кредит там возьму, но я бл*ть сделаю независимо экспертизу и вы*бу этих п*дорасов. И потом на них подам иск, что мне еще потом лет 10 можно было не работать. А ты главное не поддавайся. Не бойся вообще ничего. Пуска й угрожают, хоть посадят - не посадят, скажи: «зато живой буду». Ты главное ничего не подписывай, тебе сейчас бл* должны что-то скорее всего подсунуть.

Он также раскритиковал власть россии, в частности президента Владимира путина и министерство обороны, которые врут о условиях солдат вс рф.