Комиссия в мэрии Николаева не выявила финансовых нарушений со стороны начальницы управления спорта Бондаренко при эвакуации спортсменов в Италию

Заместитель николаевского городского головы по гуманитарным вопросам Анатолий Петров заявил, что специальная комиссия разбиралась в скандале с начальницей управления физической культуры и спорта Ириной Бондаренко, которую родители воспитанников николаевских спортивных школ обвинили в денежных махинациях при организации эвакуации детей и их родственников в Италию, и никаких нарушений обнаружено не было.

Об этом он рассказал в эфире ТРК «НИС-ТВ».

По словам Петрова, мэр Александр Сенкевич после появления скандальной информации в соцсети издал распоряжение о создании комиссии для проверки указанного нарушения. В состав комиссии в том числе вошли работники Департамента по борьбе с коррупцией.

— Были проверены документы, поступившие из итальянского фонда в управление спорта. Вопрос был отработан, был проверен сбор средств, отправка и размещение детей. Сегодня дети находятся в Италии, они довольны условиями пребывания и предоставленным им отдыхом. По акту проверки, финансовых нарушений не выявлено, средства, переведенные родителями по соответствующим документам, зачислены перевозчику, который осуществлял переезд из Николаева в Западную Украину, а оттуда другая организация доставила в Италию. Поэтому никаких финансовых нарушений не было выявлено и нет необходимости привлекать к ответственности, - заявил Петров.

Поэтому Анатолий Петров считает, что тем, кто создал этот скандал, следует извиниться.

Напомним, что начальница управления спорта Ирина Бондаренко заявила, что денег она не собирала , а все условия были выполнены в полной мере.