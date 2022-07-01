Жители нескольких районов Николаева сегодня будут без воды

В четверг, 14 июля, будет временно остановлено водоснабжение для жителей домов, расположенных в Лесках и Центральном районах Николаева.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

К 15 часам будет прекращено водоснабжение для жителей по адресу улица Садовая, 9.

Отмечается, что ремонт внутридомовых сетей будут проводить специалисты ОСМД.

Кроме того, к 16 часам без воды будут и жители по улице Озерная, 31.

«Ремонт производят работники ЖЭК «Бриз», - сказано в сообщении.

До 17 часов бригада МКП «Николаевводоканал» будет менять трубу водопроводной сети, а потому без воды будут жители по улице Декабристов, 30.