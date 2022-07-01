В Шотландии случайно обнаружили скрытый автопортрет Ван Гога

В Национальной галерее Шотландии при исследовании картины Винсента Ван Гога обнаружили скрытый автопортрет художника.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на The Guardian.

Речь идет о работе мастера под названием «Голова крестьянки». В ходе исследования рентгеном на обороте картины был обнаружен портрет Ван Гога. Исследователи предполагают, что картина является частью серии экспериментальных автопортретов, нарисованных на оборотной стороне ранних полотен, созданных в период с 1883 по 1885 год, когда художник жил на юге Нидерландов. Там он создал ряд набросков крестьянской жизни, готовясь к написанию своего раннего шедевра «Едоки картофеля». Ван Гог повторно использовал полотна, чтобы сэкономить деньги.

Теперь реставраторы постараются восстановить автопортрет, находящийся в неопределенном состоянии под слоями клея и картона, и сохранить при этом оригинальную картину.