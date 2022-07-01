Майбутнє України – освічена молодь!

На долю української молоді, випускників 2022 року, випала нелегка доля вибору подальшого життєвого шляху в умовах війни. А тому, напередодні початку вступної кампанії до університетів України надважливою буде інформація про можливості здобуття вищої освіти.

Миколаївський національний аграрний університет готовий підтримати усіх, хто прагне здобути престижну професію. Серед 43 освітніх програм, які можна опанувати у нашому освітньому закладі, а саме: від бухгалтера до менеджера, від інженера-енергетика до «айтішника» – усі затребувані на ринку праці. А, якщо ви мрієте стати мільйонером – обирайте аграрний бізнес, спеціальність «Агрономія».

Можливості для побудови успішного майбутнього після закінчення Миколаївського НАУ дуже широкі, а вступити до університету у 2022 році зовсім не складно.

Цього року, якщо ви проживаєте на території громади, яка розташована в районах проведення воєнних (бойових) дій або перебуваєте в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), маєте право на власний розсуд вступати без результатів національного мультипредметного тесту (НМТ) (за індивідуальною усною співбесідою) або за результатами НМТ для здобуття освіти за державним замовленням по Квоті - 2. Це стосується 24 громад Миколаївської області, які знаходяться у районі бойових дій, зарахування на бюджет буде відбуватися за Квотою - 2, яка буде складати до 40% місць державного замовлення. А їхня кількість у Миколаївському НАУ на всі спеціальності є значною. Так, за підсумками 2021 року у вигляді державної підтримки університет отримав найбільше бюджетних місць серед усіх університетів Миколаївської області.

Перелік територіальних громад (далі – ТГ), з яких вступники матимуть особливі умови вступу до Миколаївського НАУ, визначений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 р. №75. Зокрема, це такі громади: Баштанська міська ТГ, Березнегуватська селищна ТГ, Горохівська сільська ТГ, Інгульська сільська ТГ, Новобузька ТГ, Привільненська сільська ТГ, Снігурівська міська ТГ, Широківська сільська ТГ, Бузька сільська ТГ, Вознесенська міська ТГ, Дорошівська сільська ТГ, Єланецька селищна ТГ, Прибужанівська сільська ТГ, Воскресенська селищна ТГ, Галицинівська сільська ТГ, Костянтинівська сільська ТГ, Куцурубська сільська ТГ, Миколаївська міська ТГ, Мішково-Погорілівська сільська ТГ, Очаківська міська ТГ, Первомайська селищна ТГ, Радсадівська сільська ТГ, Сухоєланецька сільська ТГ, Шевченківська сільська ТГ.

Ще одна можливість навчатись за бюджетний кошт – це вступ за регіональним замовленням. У Миколаївському національному аграрному університеті успішно реалізується програма регіонального замовлення. Адже, Миколаївський НАУ – єдиний заклад вищої освіти в Україні, який отримав у 2022 році 85 місць регіонального замовлення для підготовки фахівців за різними спеціальностями, з-поміж яких: «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Агрономія», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Агроінженерія». Загалом з 2022-2023 навчального року у Миколаївському НАУ за кошти обласного бюджету будуть навчатися 340 здібних юнаків і дівчат із Миколаївщини.

Звертаємо увагу, що зарахування вступників на навчання за регіональним замовленням у 2022 році буде здійснюватися за окремим конкурсом окремо за кожною спеціальністю на пільгових умовах. Особливо наголошуємо, що особи, які вступатимуть за регіональним замовленням, будуть здобувати вищу освіту безкоштовно і забезпечуватися стипендіальною підтримкою. Таким чином, випускники Миколаївщини у цей нелегкий час отримають суттєву підтримку від обласної влади та Миколаївського НАУ.

Навчання у Миколаївському НАУ за кошти фізичних та юридичних осіб залишається доступним. Так, вартість контракту на всі спеціальності у 2022 році зменшена на 40% порівняно із попереднім роком.

Наголошуємо, що вступ на контракт за більшістю спеціальностей університету буде проходити лише за результатами розгляду мотиваційних листів.

Також повідомляємо, що в Миколаївському НАУ працює консультаційний пункт допомоги майбутнім вступникам, працівники якого надають роз’яснення щодо вступу у 2022 році. Отримати консультацію можна за телефонами (068)155-38-21, (097)482-06-42, (0512) 70-93-36, електронною поштою pk@mnau.edu.ua або на сайті університету https://www.mnau.edu.ua

На превеликий жаль, війна, розв’язана росією проти України, «вкрала» у нашої молоді мирне сьогодення. Проте, ми не дозволимо забрати у вас успішне майбутнє. Знання, освіта – це наша спільна зброя проти темряви невігластва. Після воєнних загроз усі ми неодмінно повернемося до мирного ритму життя.

Запрошуємо для здобуття вищої освіти до Миколаївського національного аграрного університету!

Приймальна комісія Миколаївського національного аграрного університету

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