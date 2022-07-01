Колектив ЧНУ імені Петра Могили вітає з ювілеєм В’ячеслава Брюховецького!

Вітаємо ювіляра! 14 липня 2022 року виповнюється 75 років з дня народження В’ячеслава Степановича Брюховецького – Героя України, головного ініціатора відродження Києво-Могилянської академії, ректора та президента (1991–2007), з 2007 – почесного президента Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктора філологічних наук, професора, українського літературознавця, педагога й громадського діяча.

З ім’ям В’ячеслава Брюховецького пов’язана історія створення «Миколаївської Могилянки». 17 січня 1996 року у НаУКМА відбулася вчена рада, на якій розглядалося питання про створення Миколаївської філії НаУКМА. Вчена рада одноголосно схвалила бізнес-план відкриття філії та її Статут. На підставі ухвали вченої ради президент НаУКМА В. Брюховецький видав наказ від 17 січня 1996 р. про відкриття філії і призначив виконуючим обов’язки ректора Л. Клименка. Рішення затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 3 липня 1996 р.

Згодом, 13 березня 2002 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України на базі МФ НаУКМА створено Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, а з 10 грудня 2008 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили реорганізовано в Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Новою сторінкою в історії університету стало надання йому Указом Президента України Петра Порошенка 14 червня 2016 р. статусу національного.

Незважаючи на чисельні реорганізації, співпраця між «Миколаївською» і «Київською» «могилянками» продовжилася. Особливо тісними стали зв’язки в умовах російсько-української війни 2022 р. Так до НаУКМА евакуйовано частину цінного обладнання та є домовленість про проведення на її базі частини занять для студентів у 2022-2023 н.р. Щиро зичимо ювіляру гармонії, благополуччя, міцного здоров’я, любові і турботи з боку близьких, а також активної творчої діяльності.

Матеріал для публікації надано ЧНУ імені Петра Могили і розміщено на договірних умовах