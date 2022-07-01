Благотворительный фонд «Світлі справи» приобрел 1 тысячу пар обуви для ВСУ, - Замазеева

Благотворительный фонд «Світлі справи», работающий под патронатом председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой, приобрел партию качественной обуви для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Николаевском областном совете.

1 тысяча пар уже оплачена и получена командой фонда и в ближайшее время будет передана защитникам на передовую.

- Как соучредитель и омбудсмен БФ «Світлі справи», вместе со своей командой, стараюсь обеспечить комфорт парней и девушек в ВСУ, пока они оберегают наше спокойствие, - отметила Замазеева.

Кроме того, команда гуманитарного штаба Николаевской области БФ «Світлі справи» ежедневно предоставляет жителям области продуктовые наборы, питьевую воду, медикаменты, средства гигиены, детское питание.