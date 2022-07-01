Украинская поэтесса Лина Костенко получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона

Украинская поэтесса Лина Костенко получила Орден Почетного легиона – высшую награду Франции.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Сама поэтесса призналась, что вручение награды стало для нее неожиданностью.

- В тяжелое время мы здесь собрались, но по очень хорошему случаю, потому что получить Орден Почетного легиона – это большая честь. Для меня это была абсолютная неожиданность, потому что я отношусь к всемирно неизвестной литературе. И вдруг такое отличие. Я действительно люблю Францию. У меня есть и стихи о Франции, – отметила во время вручения награды Лина Костенко.