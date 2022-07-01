Николаевцы смогут оформить паспорт в Одессе, сейчас разрабатывают такую возможность, - Сенкевич

Городские власти Николаева работают над вопросом, чтобы горожане могли оформить паспорта или прописку в одесском ЦНАПе.

Об этом в эфире в социальных сетях рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

– Пока на территории нашей области идет война, паспортные столы работать не будут. Прописка и выписка не будут производиться. Сейчас мы работаем над тем, чтобы на въезде в Одессу, где есть ЦНАП, сделать два стола, где будут принимать николаевцев. Чтобы николаевцы могли в Одессе оформить паспорт. Относительно прописки-выписки – есть проблема техническая, отключены реестры на Николаевскую область. Мы работаем, чтобы эти реестры подключили в Одессе, и там можно было оформить прописку, – говорит Сенкевич.