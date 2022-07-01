В МВД рассказали, какие меры безопасности будут приняты в школах к новому учебному году

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, правительство работает над восстановлением как можно большего количества школ до 1 сентября. Однако школьники смогут вернуться за парты только в случае выполнения всех мер безопасности учебным заведением. Для этого был начат проект «Безопасная образовательная среда в условиях войны».

Об этом сообщает МВД.

Глава Кабмина Денис Шмигаль дал ряд соответствующих поручений органам местного самоуправления и отдельным центральным органам исполнительной власти, в частности:

- организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в хранилища и уроки безопасности;

- предоставить все условия для пребывания и обучения в хранилищах;

- провести обязательную проверку специалистами ГСЧС учебных заведений и прилегающих территорий на наличие взрывоопасных предметов;

- обеспечить усиленную охрану садов, школ и ВУЗов;

- обеспечить развозку, сопровождение детей в школу там, где это необходимо;

- провести тренировки по действиям в случае объявления воздушной тревоги.

Также будут внесены изменения в содержание обучающих программ для 6–11 классов. Так, к предмету «Защита Украины» будет добавлен отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности, где дети будут изучать, как себя вести в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Вместе с этим во исполнение поручения Президента Украины и Правительства в МВД анонсировали начало проекта «Безопасная образовательная среда в условиях войны». Первый заместитель Министра МВД Украины Евгений Енин сообщил, что в рамках Проекта совместно с Министерством образования и науки запланировано проведение ряда профилактических мероприятий.

«Предполагается, что работники подразделений МВД вместе с педагогами проинспектируют готовность учебных заведений по поводу создания безопасных условий обучения детей (в частности, наличие и готовность бомбоубежищ) к началу учебного года», - уточнили в сообщении.

Также в ходе реализации проекта запланировано разработать «Азбуку по безопасности для школьника средней школы» и соответствующее мобильное приложение, чтобы каждый ребенок мог найти для себя ответы на вопросы – как себя вести в различных опасных ситуациях.

Программой предусмотрено размещение в каждой школе информационных стендов, на которых в яркой и доступной форме будут изложены основные правила поведения детей в условиях военного положения. Этот проект будет реализован в сотрудничестве с Министерством образования и науки.

«Первые лица системы МВД примут непосредственное участие в августовских педагогических конференциях, где вместе с учителями обсудят совместные действия по обеспечению безопасности образовательного процесса. Такая же инициатива будет реализована во всех региональных подразделениях МВД», - добавили в пресс-службе.

В начале учебного года совместно с учителями во всех учебных заведениях будет проведен Единый урок по безопасности с участием работников МВД – пожарных и полицейских, на котором детям расскажут об основных правилах поведения в условиях опасности.

В первой декаде сентября будет обеспечено дежурство у учебных заведений патрульных Национальной полиции с целью создания безопасных условий для несовершеннолетних, профилактики правонарушений, в том числе нарушений ПДД со стороны водителей.