«З початку повномасштабного вторгнення підприємство не призупиняло свою діяльність»: Інтерв'ю з головою правління АТ «Миколаївгаз» Тетяною Бузовською

АТ «Миколаївгаз», що працює під брендом Регіональна газова компанія, з початку воєнних дій на території України, а саме з 24 лютого жодного дня не припиняли свою роботу. Відділи та служби від яких залежить безперебійність надання населенню послуги з розподілу газу працюють в посиленому режимі.

Більш детально про особливості роботи в умовах активних бойових дій розповіла голова правління АТ «Миколаївгаз» Тетяна Бузовська.

- Тетяно Василівно, розкажіть, як налагоджували роботу компанії, як працювали з колективом ?

- Ранок 24-го лютого назавжди запам’ятається всім українцям. Саме на цей день у нас була запланована виїзна нарада – мали з колективом обговорити роботу на рік, вибудувати загальну стратегію розвитку, але вже о 5-й ранку я телефонувала підлеглим і ставила зовсім інші задачі. В той момент, найголовніше було заспокоїти та вберегти колектив. Кожному відділенню була поставлене завдання облаштувати бомбосховище для перебування, придбати всі необхідні матеріали для ремонту мереж.

АТ «Миколаївгаз» - це єдина газова родина, і війна переконала у цьому твердженні. В колективі не було паніки, але ще не було усвідомлення що буде далі, до чого готуватись, проте колектив вийшов на робочі місця в очікуванні подальших вказівок.

- Наскільки змінилась робота при активних бойових діях?

- Робота не змінилась, але її стало значно більше. З перших днів наш «газовий спецназ» - аварійно – диспетчерська служба, на передовій. Разом з підрозділами ДСНС, ми одні з перших прибуваємо на місця обстрілів. Відділу експлуатації мереж теж доводиться працювати під вибухами. Вже неодноразово бригади потрапляли під обстріли і дивом ніхто не постраждав.

Ми розуміємо наскільки важливу послугу надаємо, особливо в цей складний час ми повинні докласти максимум зусиль, щоб наші клієнти мали можливість нагріти воду, приготувати їжу та обігріти свої домівки в холодні пори року.

Ми оперативно перелаштувались у відповідності до потреб воєнного стану і продовжуємо працювати.

- Чи згодні фахівці ризикувати своїм життям, чи не виникає конфліктів коли необхідно виїхати в небезпечне місце?

- Для мене найцінніше в роботі це люди, колектив, яким я керую. Дуже важливо зберегти кожного, але є моменти в роботі коли доводиться ризикувати і я щиро захоплюсь мужністю своїх колег. Ми всі живі люди і відчуття страху є у кожного з нас, але є робочі задачі, які необхідно виконувати. Ніхто нікого не змушує ризикувати, якщо людина розуміє, що не зможе впоратись – їде той, хто може. В цій ситуації ми не маємо права когось засуджувати. Війна значною мірою вплинула на нас, більшість змінились, як особистість, в робочому плані відбулись зміни, але тепер ми однозначно незламні. Колектив працює злагоджено, кожен знає, що може розраховувати на допомогу. Навіть колишні працівники долучались до усунення пошкоджень на мережах після обстрілів, ті хто мав вихідний день бігли на допомогу – ми одна родина, одна команда.

- Чи існує проблема з матеріалами для ремонту мереж та обладнання?

- Початок повномасштабної війни в Україні підтвердив правильність стратегії РГК на розвиток виробництва власного газового обладнання з використанням провідних європейських технологій.

Починаючи з 2019 року компанії, які працюють під брендом РГК у тісній співпраці з провідними європейськими виробниками побудувала в Україні три нових виробництва газового обладнання. Партнерські відносини з іноземними виробниками, власні логістичні маршрути і хаби дали можливість швидко відновлювати газопостачання в регіонах і виконувати ремонти мереж і газового обладнання після обстрілів, що особливо актуально в Миколаєві та області.

В рамках виконання комплексних заходів з безпеки мереж газопостачання за період 2020-2021 року було замінено 39 ШГРП та 1061 КБРТ. Ми планували продовжити роботу і в 2022 році. В планах було замінити 33 ШГРП та 1264 КБРТ, але наші плани порушила війна.

З початку бойових дій ми усунули більше 4000 пошкоджень на мережах та газифікували об’єкт аграрної сфери. Встановили три ШГРП, продовжуємо встановлювати КБРТ. Також заплановано замінити шість пошкоджених обстрілами ШГРП.

- З 1 травня споживачі були переведені до «постачальника останньої надії», прокоментуйте ситуацію.

- Регіональна газова компанія «Миколаївгаз» не приймає рішення і не впливає на вибір постачальника споживачами. Наша робота не змінилась – ми надаємо послугу транспортування та розподілу газу. Наші реквізити не змінились і маючи нагоду хочу нагадати, що показники лічильників потрібно надавати нам для коректних нарахувань з 1 по 5 число кожного місяця будь яким зручним способом, у нас зручний мобільний додаток де можна переглянути всю історію нарахувань, оплати, та обсягів спожитої послуги. Я розумію, що наші клієнти збиті з пантелику такими змінами, але в цій ситуації ми, як оператори ГРМ, ні на що вплинути не можемо.

- Яка ситуація з мережами в районах, які окуповані і де тривають активні бойові дії?

- Ми не маємо можливості провести обстеження мереж та обладнання, але там де це можливо люди забезпечені послугою.

Райони, де тривають активні бойові дії частково без газу, але наші фахівці проводять огляди, щоб розробити план відновлення послуги нашим клієнтам.

Ми щодня ризикуємо для того, щоб клієнти компанії були забезпечені зручностями, тому прошу підтримати нас, та сплатити посильну суму за розподіл газу.

Працюємо та віримо у Перемогу!