Командиру, который вывел танковую роту с окружения в Херсоне в первый день войны, вручили орден «Золотая Звезда»

Дмитрию Дозирчему, командиру танковой роты 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, вручили орден «Золотая звезда».

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как отмечает пресс-служба, Дозирчий - один из тех Героев Украины, который получил самую высокую награду за бой под Херсоном в первые дни вторжения россии.

«24 февраля Дмитрий вместе с 33 танкистами своей роты встретился с вражеским десантом. россияне высадились на мосту через Днепр. В результате вся 59-я бригада оказалась в окружении. И Дмитрий повел свою роту на прорыв. В боях под Херсоном рота Дозорчего победила россиян. Это позволило вывести из окружения и всю бригаду. За это Дмитрий Дозорчий получил «Золотую Звезду», - сказано в сообщении.